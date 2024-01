Verfolgungsfahrt endet mit Totalschaden

Am Mittwochabend, den 03.01.2024 gegen 21 Uhr entwendete der 21-jährige Beschuldigte zunächst das Auto seiner Ex-Lebensgefährtin im Bereich der Monschauer Straße in Koblenz.

Auf seiner Fahrt stieß er zunächst gegen einen Grundstückszaun im Wellingsweg und anschließend gegen einen geparkten Pkw. Im Bereich des Bubenheimer Weges kam ihm dann eine Streife der Polizei Koblenz entgegen, die die Durchfahrt versperrte. Der Beschuldigte wich sodann auf den Gehweg aus und beschädigte dort einen Grundstückszaun, ein Straßenschild sowie einen Stromkasten.



Der 21-Jährige setzte seine Fahrt dennoch in Richtung Trierer Straße fort. Die Einsatzkräfte konnten ihn letztlich im Bereich der Mayener Straße stoppen und fixieren. Durch seine Fahrmanöver erlitt das Auto einen Totalschaden. Bei dem Beschuldigten konnten Hinweise auf einen Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem verfügte er über keine gültige Fahrerlaubnis.



Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.



