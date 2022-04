Verfolgungsfahrt auf drei Reifen

Zu einer ungewöhnlichen Einsatzfahrt wurde die Polizei Koblenz 1 am frühen Donnerstagmorgen, den 14.04.2022, gegen 04:45 Uhr, gerufen. Ein Zeuge meldete zunächst einen Pkw, der auf der B 9 stadteinwärts in Höhe Moselring ohne Reifen unterwegs sei.





Die Polizeikräfte konnten den Pkw dann in Höhe Glockenbergtunnel ausfindig machen. Auf Anhaltesignale reagierte er nicht. Erst auf der B 42 bei Urbar konnte der Pkw, der teils auf die Gegenspur geriet, von zwei Streifenwagen zum Stehen gebracht werden. Im Gegensatz zur ursprünglichen Meldung hatte der Pkw noch ganze drei Reifen. Der vierte hatte einen Platten. Zudem wies der Pkw frische Unfallspuren auf. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.



Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Warum er nicht angehalten hatte, bedarf weiterer Ermittlungen. Alkoholkonsum konnte als Ursache ausgeschlossen werden.



