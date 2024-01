Koblenz

Verdacht des Computerbetrugs nach Diebstahl einer Geldbörse – Polizei veröffentlicht Bilder und sucht Zeugen

Am 30.03.23 kam es gegen 13.30 Uhr in der Kaufland Filiale in der Koblenzer Straße 174a in 56727 Mayen zum Diebstahl einer Geldbörse mitsamt Papieren und EC-Karten durch einen unbekannten Täter/eine unbekannten Täter/in.