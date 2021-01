Verdacht der illegalen Schleusung

Die sofort entsandten Polizei- und Rettungskräfte konnten auf einem LKW auf der Tank- und Rastanlage den Sachverhalt bestätigen. Es wurden sechs junge Personen auf einer LKW-Ladefläche angetroffen. Diese waren dem ersten Eindruck zufolge wohlauf.



Aufgrund des Polizeieinsatzes ist/war der Rastplatz Montabaur an der A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt.



Es wird gebeten von Pressenachfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.



Es wird nachberichtet.



