Am Samstag, 31.10.2020 gegen 16 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der BAB 61 im Bereich zwischen der Moseltalbrücke und der T&R Mosel West in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Die beiden auffälligen Sportwagen der Marke BMW schlossen mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken von drei Fahrspuren auf vorausfahrende Verkehrsteilnehmer auf. Während ein Fahrzeug auf der Überholspur blieb und dort überholen wollte, wechselte der zweite Raser vor anderen Fahrzeugen die Fahrspuren und überholte einen auf der mittleren Fahrspur fahrenden Pkw rechts um nachfolgend erneut auf die Überholspur zu wechseln. Nach Angaben der Zeugen und detaillierter Beschreibung, dürften sich die beiden Fahrzeuge ein unerlaubtes Rennen mit einer Geschwindigkeit von ca. 200 km/h geliefert haben. Beschreibung der Fahrzeuge:



1. Fahrzeug : (Rechtsüberholer)BMW 3er, Farbe grau-matt,

auffälliger Heckspoiler, Doppelauspuff, rote Felgen

2. Fahrzeug : BMW 3er, Farbe goldgelb-Metallic, schwarze Felgen. Durch Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Fahrzeuge im Zuständigkeitsbereich der PAST Gau-Bickelheim aufgenommen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zeugen, die Angaben zu den beiden Rasern machen können und möglicherweise selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiautobahnstation in Emmelshausen in Verbindung zu setzen.



