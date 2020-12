Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 15:31 Uhr

Der Geldautomat wurde dabei zerstört. An dem Gebäude entstand ebenfalls hoher Sachschaden, der zurzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunkelfarbenen Audi auf der A 1 in Richtung Wittlich und dann über die Autobahn Richtung Prüm und weiter in Richtung Belgien. An dem Fahrzeug waren WIL-Kennzeichen angebracht, die zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.



