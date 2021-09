Trier

Update zum Tötungsdelikt in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Festnahme des Tatverdächtigen.

Am 18.09.2021 kam es gegen 21.20 Uhr in einer Tankstelle in Idar-Oberstein zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Kassierers.