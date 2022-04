Update: Nach Tötungsdelikt in Trierer Hotel: Fahndungsaufruf der Polizei auch in ukrainischer und polnischer Sprache.

Nach Tötungsdelikt in Trierer Hotel (unsere Pressemitteilung vom 31.03.17.10 Uhr) fahndet die Polizei nun auch in ukrainischer und in polnischer Sprache nach dem flüchtigen Tatverdächtigen!

Nach Tötungsdelikt in Trierer Hotel (unsere Pressemitteilung vom 31.03., 17.10 Uhr) fahndet die Polizei nun auch in ukrainischer und in polnischer Sprache nach dem flüchtigen Tatverdächtigen!



Link D: https://s.rlp.de/YyxCf



Link UA: https://s.rlp.de/PTsEJ



Link PL: https://s.rlp.de/o6JLE



