Unwetterwarnung: Die Polizei warnt vor Eisglätte und Schneefall

Symbolfoto Foto: Polizeipräsidium Trier





In Zusammenhang mit den winterlichen Verhältnissen und der aktuellen Warnung des Deutschen Wetterdienstes ist von starkem Schneefall und Eisglätte im Zeitraum von Mittwoch, den 16. Januar, 12:00 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden am Freitag, den 18. Januar, auszugehen.

Es kann von einer erheblichen Beeinträchtigung im Straßenverkehr ausgegangen werden.



Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.



Erfahrungsgemäß kann es zudem durch liegengebliebene oder langsam fahrende Fahrzeuge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Die Polizei rät:



-Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug winterfest und gut bereift

ist.



-Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug über ausreichend

Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage verfügt.



-Verfolgen Sie die Entwicklung der Witterungsverhältnisse im

Radio, Fernsehen, Internet, etc.



-Nehmen Sie vorsichtshalber eine Decke, warme Kleidung und

Verpflegung wie z.B. warme Getränke mit, sollten sie doch diverse

Fahrten vornehmen müssen und Ihr Fahrzeug zum Erliegen kommen.



Im Anhang finden Sie den Link der Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes: https://www.wettergefahren.de/



Die Polizei wird Sie auf X (ehemals TWITTER) unter@PolizeiTrier und auf unserem neuen WhatsApp-Kanal „Polizeipräsidium Trier“ unter dem Link https://s.rlp.de/DlaxE fortlaufend informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell