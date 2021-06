Unseriöse Angebote zur Dach-, Hof- und Steinreinigung

Die Polizei Koblenz warnt erneut vor unseriösen Anbietern, die ihre Leistungen spontan an der Haustür, per Zeitungsbeilage oder per Briefkastenwerbung anbieten.





Vorsicht!

Viele dieser Angebote sind unseriös.



Die angeblichen Firmen, seien es Hofreiniger, Teerkolonnen, Dachrinnenreiniger, Polsterreiniger, Maurer oder Klempner, bieten ihre Arbeiten zunächst für ein geringes Entgelt an. Auch locken sie in Werbeanzeigen mit kurzzeitigen „Sonderangeboten“

Später wird dann festgestellt, dass die Arbeiten weit überteuert angeboten und nicht immer fachgerecht ausgeführt wurden. Auch kommt es häufig im Verlauf der Arbeiten zu hohen finanziellen Nachforderungen.



Tipps der Polizei:



– Distanzieren Sie sich von solchen Firmen und deren Angeboten.



– Handwerker sollten nie spontan an der Haustür beauftragt werden.

Es ist ratsam, sich zunächst eine Visitenkarte oder ein

Faltblatt mit Angaben wie Firmenname, Firmenanschrift und ggfls.

Internetadresse geben zu lassen. Lassen Sie sich Zeit, diese

Angaben eingehend zu überprüfen.



-Wer allein und verunsichert ist, sollte einen Nachbarn

hinzuziehen und ihn um Unterstützung bitten.



-Es ist immer sinnvoll, Vergleichsangebote von ortsansässigen

Handwerkern einzuholen und Angebote zu vergleichen.



-Zahlen Sie keine Rechnung „schwarz“ und in bar. Denn wer sich auf

Schwarzarbeit einlässt, macht sich strafbar.



– Bei verdächtigen Personen oder Angeboten sollte sofort die

örtlich zuständige Polizeidienststelle informiert werden.



Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de oder unter www.verbraucherzentrale-rlp.de



