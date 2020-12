Ungeklärtes Tötungsdelikt aus der Eifel in „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“

Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 14:51 Uhr

In der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“ am kommenden Mittwoch, 4. November, um 20.15 Uhr im ZDF wird ein Fall der Trierer Kripo behandelt: Im Februar 1982 wurde der damals 19-jährige Ulrich Oehms aus Gerolstein Opfer eines Verbrechens.

Die Tat wurde bis heute nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Oberstaatsanwalt Dr. Eric Samel von der Staatsanwaltschaft Trier wird per Videostream live in die Sendung geschaltet.







