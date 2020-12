Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 20:50 Uhr

Ein 65-jähriger PKW Fahrer war in Richtung Kastorpfaffenstraße unterwegs. Aus der Nagelsgasse fuhr dann plötzlich eine junge Skateboard Fahrerin, auf der Straße, ebenfalls in Richtung Kastorpfaffenstraße und missachtete die Vorfahrt des Pkw. Der konnte noch ausweichen, erwischte dabei jedoch eine Verkehrsinsel mit zwei Schildern und blieb erheblich beschädigt liegen. Die junge Dame fuhr jedoch unbeirrt weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 14-16 Jahre alt, ca. 160-170cm groß, längere schulterlange blonde lockige Haare, Jeans, beige Jacke, trug Kopfhörer und ein Mobiltelefon in der Hand. Die Farbe des Boards soll weiß sein. Wer Hinweise zu der jungen Dame geben kann wendet sich bitte an die PI Koblenz 1 per Telefon, 0261-1032510, oder per Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de



