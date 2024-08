Koblenz

Unfallflucht nach Überholmanöver

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, den 18.08.2024, kam es gegen 10:45 Uhr auf der Carl-Zeiss-Straße in Koblenz-Kesselheim zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines roten Ford S-Max ein anderes Auto im Kurvenbereich, unmittelbar vor dem Einmündungsbereich Carl-Zeiss-Straße/August-Thyssen-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, überholte.