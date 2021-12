Unfallflucht nach Auffahren auf die A 1

An der Anschlussstelle Wittlich-Mitte fuhren ein LKW und nachfolgend mehrere Autos vom Beschleunigungsstreifen auf die A 1 in Richtung Koblenz auf.



Ein weißer kleiner PKW aus dieser Kolonne wechselte beim Auffahren direkt auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein auf der Überholspur mit ca. 130 km/h fahrender PKW musste deshalb eine Vollbremsung durchführen und nach links ausweichen. Er stieß hierbei seitlich gegen die Mittelschutzplanke.



Zu einer Berührung mit dem verursachenden und in Richtung Koblenz weiterfahrenden Kleinwagen kam es nicht.

Dieser konnte bisher nicht ermittelt werden.



Die Polizeiautobahnstation Schweich bitte um Zeugenhinweise zu diesem weißen PKW.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



