Unfallflucht in Urbar

In den frühen Morgenstunden des 03.04.2022 gegen 02:30 Uhr stellten Anwohner der Arenberger Straße in Urbar fest, dass ein bislang unbekannter Fahrer gegen ihren geparkten PKW gefahren war.

An der Unfallörtlichkeit konnten noch diverse Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem flüchtigen PKW dürfte es sich nach derzeitigen Ermittlungen um einen weißen Audi mit fehlendem rechten Außenspiegel handeln. Mögliche Unfallzeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen.



