Oberwesel

Unfallflucht in Oberwesel – Zeugen führen zur Fahrerermittlung

Am frühen Samstag Abend wurde durch Anwohner in Oberwesel ein Verkehrsunfall in Oberwesel gemeldet, in dessen Verlauf ein PKW im Bereich des Schaarplatzes von der B9 kommend den Bordstein sowie einen Metallpfosten touchiert und beschädigt hatte.