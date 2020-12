Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:30 Uhr

Koblenz

Unfallflucht in Koblenz-Rauental

De Polizei Koblenz bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 08.08.2020 zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr in der Gneisenaustraße ereignete. Hier wurde ein roter Seat Ibiza, der dort in Höhe der Hausnummer 6 ordnungsgemäß geparkt war, an dessen linker Fahrzeugseite beschädigt.