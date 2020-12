Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 11:30 Uhr

Am gestrigen Sonntag, 20.09.2020, wurde an einem vor dem Anwesen Mainzer Straße 117 (stadtauswärts) geparkten Pkw ein frischer Heckschaden festgestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der graue Peugeot wurde dort am Freitag, 18.09.20 gegen 16.00 Uhr abgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell