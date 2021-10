Unfallflucht in der Waisenhausstraße in Koblenz

Die Polizei Koblenz sucht Zeugen, die am Donnerstag, 21.10.2021 in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 13.05 Uhr eine Unfallflucht in der Waisenhausstraße beobachteten.



In diesem Zeitraum wurde ein silberner VW im Bereich des rechten Außenspiegels beschädigt. Dieser war in einer Parkbox in Höhe des Anwesens 20 geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell