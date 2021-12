Unfallflucht in der Mainzer Straße in Koblenz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 23.12.2021, kam es zwischen 23:00 Uhr und 23:30 zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße.





Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Mainzer Straße vom Friedrich-Ebert Ring kommend in Richtung Oberwerth. In Höhe der Hausnummer 74 streifte er zwei am rechten Straßenrand abgestellte Fahrzeuge.



Diese beiden hintereinander geparkten Pkw wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.



Anschließend flüchtete er von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1030



