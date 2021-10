Unfallflucht in der Koblenzer Straße

Am Mittwoch, dem 06.10.2021, ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Koblenzer Straße ein Verkehrsunfall.





Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Peugeot (ausländisches Kennzeichen) war dort aus Richtung Moselweiß kommend, in Richtung der Koblenzer Innenstadt unterwegs.



In Höhe der Hausnummer 210 stieß er gegen einen rechts geparkten VW-Polo, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden BMW geschoben wurde.



Der Unfallverursacher stellte seinen Pkw rund 30 m weiter ab, stieg aus und entfernte sich laut Zeugenaussagen schwankend in Richtung Innenstadt.



Insgesamt entstand ein Schaden von rund 18000 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1030.



