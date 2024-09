Bendorf

Unfallflucht in der Hauptstraße in Bendorf

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, 28.09.2024, überfuhr gegen 01:05 Uhr ein vermutlich schwarzer Kleinwagen eine Verkehrsinsel in der Hauptstraße in Bendorf – Höhe der Hausnummer 43 – und zerstörte hierbei die darauf befindlichen Verkehrsleitsäulen.