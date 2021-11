Unfallflucht in Braubach / Zeugen gesucht

Am Dienstag, dem 23.11.2021, gegen 13:25 Uhr, befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die Wilhelmstraße in Braubach Richtung Lahnstein.

Als ihr ein Bus entgegenkam, hielt sie zunächst am rechten Fahrbahnrand an, um diesen passieren zu lassen. Da der Linienbus ihr allerdings signalisierte, dass er ihr den Vorrang einräumen möchte, wollte sie wieder losfahren. Hierbei wurde sie durch einen weißen Audi (kleineres Modell) überholt und geschnitten, so dass es zum Unfall kam. Der Audi setzte seine Fahrt fort, ohne dass der/die Verantwortliche den gebotenen Pflichten nachkam.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621 – 9130



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell