Unfallflucht im Platanenweg in Koblenz

Am Freitag, 27.08.2021, ereignete sich zwischen 10.20 Uhr und 11.55 Uhr im Platanenweg in Koblenz ein Verkehrsunfall.

Hier wurde ein vor dem Anwesen 69 am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer VW Passat an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Verursacher diesen Pkw beim Ein- oder Ausparken, bzw. beim Wenden streifte.



Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



An dem VW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.



