Unfallflucht im Brenderweg

Der Fahrer eines schwarzen BMW 420d stellte seinen PKW am 27.04.2021, 08.15 Uhr, im Koblenzer Brenderweg gegenüber der Hausnummer 15 auf dem dortigen Bürgersteig ab. Gegen 17:20 Uhr kehrte er zu seinem PKW zurück und bemerkte einen größeren Streifschaden im Heckbereich der Fahrerseite.

Koblenz (ots). Der Fahrer eines schwarzen BMW 420d stellte seinen PKW am 27.04.2021, 08.15 Uhr, im Koblenzer Brenderweg gegenüber der Hausnummer 15 auf dem dortigen Bürgersteig ab.



Gegen 17:20 Uhr kehrte er zu seinem PKW zurück und bemerkte einen größeren Streifschaden im Heckbereich der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell