Unfallflucht auf der Nordtangente in Metternich

Bereits letzten Dienstag, den 05.12.2023 kam es gegen 6 Uhr morgens zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Nordtangente in Metternich, kurz hinter der Kreuzung Weinackerweg und Im Metternicher Feld.

Symbolbild Foto: dpa

Der Geschädigte war mit seinem Auto in Fahrtrichtung B 9 unterwegs, der Beschuldigte befuhr parallel in gleicher Richtung den linken Fahrstreifen mit seinem weißen Lkw.



Da die linke Spur sodann endete, musste der Lkw auf die rechte Spur wechseln. Hierbei stieß der unbekannte Fahrer auf Höhe seiner Beifahrertür mit dem linken Fahrzeugheck des Geschädigten zusammen. Das Auto des Geschädigten geriet aufgrund der Kollision ins Schleudern und kam links neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Lkw-Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.



Ein Kennzeichen-Fragment des Lkw konnte vor Ort noch abgelesen werden: SU-KH-??



Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zu dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Lkw mit dem Kennzeichen SU-KH-?? machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: pikoblenz2@polizei.rlp.de; 0261-103-2910.



