Unfallflucht auf der K 5 / Am Mühlbach in Koblenz-Güls

Am 14.12.2021 ereignete sich gegen 07.15 Uhr auf der K 5 / Am Mühlbach in Koblenz-Güls ein Verkehrsunfall.





Die Fahrerin eines VW-Golf, war dort aus Richtung Güls kommend unterwegs. Ein entgegenkommender heller Pkw kam ausgangs einer aus seiner Sicht Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und riss einen Leitpfosten aus der Verankerung. Dieser wurde gegen den entgegenkommenden VW-Golf geschleudert, der an der Frontstoßstange sowie am vorderen rechten Reifen beschädigt wurde.



Dem Unfallverursacher gelang es sein Fahrzeug auf dem unbefestigten Seitenstreifen abzufangen, fuhr zurück auf die K 5 und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten, in Richtung Güls fort.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell