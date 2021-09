Unfallflucht auf der B 9, stadtauswärts

Am Dienstag, 21.09.2021, kam es im Bereich der Baustelle auf der B 9 im Bereich der Auffahrt Koblenz-Metternich in Fahrtrichtung Bonn zu einem Verkehrsunfall.





Der Fahrer eines grauen Daimler-Benz war im dortigen Bereich auf die B 9 aufgefahren und befand sich auf der rechten der beiden verengten Fahrspuren.



Auf der linken Spur fuhr ein blauer Lkw mit blauem Anhänger in gleicher Richtung an ihm vorbei, geriet hierbei auf die rechte Spur und streifte den Pkw. Anschließend setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen die Angaben zum Unfallhergang sowie zum besagten blauen Lkw machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen. 0261-1032911.



