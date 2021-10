Unfallflucht auf der B 416 zwischen Güls und Winningen

Der Fahrer / die Fahrerin eines schwarzen VW-Golf war dort aus Richtung Güls kommend in Richtung Winningen unterwegs. Der Golf geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Fahrzeug. Letzteres wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Winningen fort. An der Unfallstelle wurden Teile von dessen Außenspiegel aufgefunden.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.



