Am Donnerstag, 08.10.2020 kam es zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr zu einem Parkplatzunfall auf dem Firmengelände in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz.

Hier wurde ein dort abgestellter Mercedes C 180 beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Nach dem Unfall ließ eine Unfallzeugin den Geschädigten an der Information ausrufen, entfernte sich aber dann, ohne weitere Infos zu hinterlassen. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.



