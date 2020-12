Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 20:10 Uhr

Am Morgen des 31.10.2020 kam es im Bereich der Straße In der Strenge in Koblenz-Arzheim gegen 10.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw BMW 3er-Modell.

Erste Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge geriet der Linienbus, der auf der Straße In der Strenge in Fahrtrichtung Koblenz-Innenstadt fuhr, vermutlich infolge eines technischen Defektes auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw BMW. Im weiteren Verlauf stieß der Linienbus dann linksseitig gegen eine Mauer und kam hier zum Stillstand.



Im Linienbus befand sich der 39jährige Fahrer und ein 83jähriger Fahrgast. Der Fahrer wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrgast blieb unverletzt.



Der Pkw BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt, der 38jähriger Fahrer und seine 69jährige Beifahrerin wurden ebenfalls zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Der entstandene Sachschaden an Linienbus, am Pkw und der Mauer wird insgesamt auf 18.000 Euro geschätzt.



