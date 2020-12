Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 20:30 Uhr

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 57-jährigen Wanderin und einem 81-jährigen Fahrer eines roten Opel Insignia. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah die Wanderin den herannahenden PKW und trat unvermittelt vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden PKW kam. Durch den Aufprall brach sich die Wanderin einen Fuß und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Am roten Opel Insignia entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 1000 Euro.



