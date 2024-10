Unfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L 207

Zwei Motorräder befuhren die L 207, von der Hunsrückhöhenstraße aus kommend in Fahrtrichtung Boppard.

Anzeige



Im oberen Teilstück kam der hintere Motorradfahrer zu Beginn einer Rechtskurve zu Fall. Das Motorrad und der Fahrer kamen in der gegenüberliegenden Böschung zur Endlage.

Der Fahrer wurde hierbei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Zwecks Ermittlung der Unfallursache wurde das Unfallteam der Polizei hinzugezogen.

Die L 207 wurde für die Rettung der Person sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

PHK Lipkowski

Telefon: 06742-8090

www.piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell