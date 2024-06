Unfall mit Staubildung

Am Freitag kam es am späteren Nachmittag zu einem Unfall im Baustellenbereich der B42 / B260, bei dem ein LKW die Mittelabsperrung beschädigt hat.

Hierdurch kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen (Stillstand) in beide Richtungen, wodurch selbst die Polizei Probleme hatte, die Unfallstelle im einspurigen Baustellenbereich zu erreichen.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Mittelabtrennung wieder gerichtet werden, wobei es zu einer kurzzeitigen einseitigen Vollsperrung kam, um die Arbeiten abzusichern.

Der entstandene Schaden kann abschließend noch nicht beziffert werden.



