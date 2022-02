Unfall mit Personenschaden durch Falschfahrerin

BAB 48 AS Höhr-Grenzhausen (ots) – Am Samstag, dem 05.02.2022, gegen 10:40 Uhr kam es auf der BAB 48 in FR Koblenz in Höhe der AS Höhr-Grenzhausen zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem PKW, der die BAB 48 in falscher Fahrtrichtung befuhr, und einem Transporter.