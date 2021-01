Archivierter Artikel vom 25.11.2020, 15:00 Uhr

Der Fahrer eines Pkw parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand vor der Sparkasse. Als er die Fahrertür öffnete, kam es zur Kollision mit einem Omnibus, der die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt befuhr. An der Tür entstand erheblicher Sachschaden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer des vermutlich orangefarbenen Busses den lauten Aufprall bemerkt hat, trotzdem setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



