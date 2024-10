Unfall in der Malternstraße – Polizei sucht Geschädigten

Heute Morgen (07.10.2024) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Malternstraße in Koblenz-Bubenheim.

Dabei wurde möglicherweise ein geparktes Fahrzeug beschädigt.



Die Polizeiinspektion Koblenz 2 sucht daher mögliche Geschädigte, die frische Kratzer/Lackschäden o.Ä. an ihrem Fahrzeug festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 2 unter 0261/103-2911 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2025

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell