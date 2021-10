Unfall im Berliner Ring in Koblenz

Am Mittwoch, 27.10.21 ereignete sich um 13.35 Uhr ein Unfall auf dem Berliner Ring in Koblenz.





Die Fahrerin eines Pkw Ford war dort aus Richtung Hochschule kommend in Richtung Innenstadt unterwegs.



Aus bislang ungeklärten Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrzeugführer versuchte auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Dessen Pkw drehte sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. An diesem Nissan entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt.



Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von 2000 Euro. Die Frau erlitt einen Schock.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell