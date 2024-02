Unfall im Baustellenbereich – Sperrung der B42 Lahnbrücke

Am Freitag, dem 16.02.2024 kam es um 12:47 Uhr zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort (Unfallflucht).

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration





Ein aus Koblenz kommender grauer Transporter befuhr die B42 in Richtung Bad Ems. Im Baustellenbereich anlässlich der Lahnbrückensperrung wird der einspurige Verkehr zur B260 durch eine gelbe mobile Baustelleneinrichtung vom Gegenverkehr abgetrennt.



Der Transporter fuhr gegen diese gelbe Baustellenabtrennung (Mittellinie) und schleuderte Teile hiervon in den aus Bad Ems kommenden Gegenverkehr.

Hier konnte ein Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig reagieren und beschädigte sein Fahrzeug durch Überfahren der herübergeschleuderten Teile.

Aufgrund des Unfalls kam der aus Bad Ems kommende Verkehr zum Stillstand bis die Unfallstelle geräumt werden konnte.



Der graue Transporter bremste kurz ab, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.



Zeugen, die Angaben zu dem grauen Transporter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



