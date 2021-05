Unfall B9, Höhe Urmitz, mit Vollsperrung

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen technischen Defekt eines Reifens gehandelt haben. Der LKW Fahrer wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein KH verbracht.

Die B9 ist zurzeit wegen Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Der Sachschaden wird nach bisherigen Schätzungen auf einen oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Wie lange die Vollsperrung noch dauert, ist nicht klar.



