Unfall auf der B9 in Koblenz, Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 07.04.2022 gegen 15:57 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 9, Europabrücke, stadteinwärts ein Verkehrsunfall.

Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr auf ein stark abbremsendes Fahrzeug auf und es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. In Bezug auf den Grund des Abbremsens sind die Unfallbeteiligten unterschiedlicher Auffassung. Aus diesem Grund werden Zeugen für den Verkehrsunfall gesucht.



Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032910



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell