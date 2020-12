Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 15:30 Uhr

Die Fahrerin eines Kleinkraftrades (Roller) befuhr am heutigen Dienstag, 01.09.2020 gegen 13.15 Uhr die Balduinbrücke in Koblenz, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Lützel.

Nach der Brücke bog sie nach links in die Andernacher Straße ein. Unmittelbar nach der Kreuzung lief ein Fußgänger hinter einem in Gegenrichtung stehenden Bus auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Die Rollerfahrerin stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nach einer kurzen Entschuldigung entfernte sich der Fußgänger von der Unfallstelle. Bei diesem soll es sich um einen 40 bis 50-jährigen Mann, südländischer Herkunft, schwarze Haare, dunkel gekleidet, gehandelt haben. Dieser sowie Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.



