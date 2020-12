Am Dienstag, 01.12.2020 kam es um 08.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eifelstraße in Koblenz.

Die beiden Unfallbeteiligten war dort, aus Richtung B9 kommend, in Richtung Kinopolis unterwegs. Der Fahrer eines Lkw beabsichtigte von der linken auf die mittlere der drei Fahrspuren zu wechseln. Hierbei übersah er den dort fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision. Der Lkw touchierte den Ford an dessen linken Fahrzeugseite. Der Ford drehte sich und wurde rund 30 m vor dem Lkw hergeschoben. Der Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Dessen Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



