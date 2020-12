Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 05:20 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher die Aachener Straße aus Richtung Koblenz-Metternich kommend in Fahrtrichtung Bassenheim. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam dieser von seinem Fahrsteifen ab und stieß mit einem, auf der Fahrbahnmitte aufgestellten, Verkehrszeichen zusammen. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen in Hinblick auf den Unfallverursacher dauern an.



Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 0261/103-2910 bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261/103-2910

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell