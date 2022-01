Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, BAB 48, Fahrtrichtung Trier

Nach Angaben des 25jährigen Geschädigten befuhr dieser mit seinem Pkw den linken von zwei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Mayen und Kaifenheim, als ein weiterer Pkw unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte.

Der hier Geschädigte bremste und wich nach links aus, so dass er die Mittelschutzplanke touchierte.

Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Geschädigte konnte keinerlei Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug tätigen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Mendig in Verbindung zu setzen.

