Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zwischen dem 06.04.2022 und 08.04.2022, beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug das Geländer an der St. Marzellinus und Petrus Kirche in Vallendar. Der Fahrer entfernte sich danach unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



