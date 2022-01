Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde am 08.01.2022 ein Wegweiser am Einmündungsbereich B 327 / L 215 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.



Das Fahrzeug wurde auf der B 327 von Kastellaun kommend in FR Emmelshausen geführt und bog am Einmündungsbereich nach links auf die L 215 in Richtung Bickenbach ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem auf der Verkehrsinsel befindlichem Wegweiser. Dieser wurde dabei aus der Verankerung gerissen und beschädigt.



Wer sachdienliche Hinweise zur Sache geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



