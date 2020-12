Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 10:10 Uhr

Koblenz

Und sie versuchen es immer wieder... Betrüger am Telefon

Am gestrigen Tag riefen erneut Betrüger bei Senioren im Bereich Koblenz an und versuchten mit dem sogenannten „Enkeltrick“ oder als „Falsche Polizeibeamte“ an das Geld ihrer potenziellen Opfer zu kommen.