Unbekannter raubt Geld aus der Ladenkasse

Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch, 16. März, einen zweistelligen Geldbetrag aus der Kasse eines Ladengeschäfts in der Trierer Fleischstraße geraubt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand der Unbekannte gegen 15.35 Uhr hinter einer weiteren Kundin an der Kasse des Euro-Shop. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, stieß der Mann die Kundin zur Seite, griff in die Kasse und flüchtete anschließend. Die Kundin und die Kassiererin blieben unverletzt. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Der Unbekannte ist etwa Mitte dreißig Jahre alt, dunkler Hauttyp und etwa 165 cm groß. Er trug eine schwarze Jacke, möglicherweise Lederjacke und eine graue Baseballkappe.

Die Polizei bittet insbesondere die Kundin, die von dem Mann umgestoßen wurde, sich zu melden. Aber auch andere Zeugen und Kunden, die sich zur Tatzeit in dem Geschäft aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon 0651/9779-2250 oder 9779-2290.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell