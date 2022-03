Unbekannter bricht geparktes Fahrzeug auf

Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, 24. März, in Trier-Feyen einen schwarzen Ford Kuga aufgebrochen.

Das Fahrzeug war auf dem Schotterparkplatz des Sportplatzes geparkt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei schlug der Mann die Scheibe der Beifahrertür mit einer Spitzhacke ein und entwendete mehrere CD´s aus dem Auto. Anschließend flüchtete er über einen Fußgängerüberweg in Richtung der Clara-Viebig-Straße. Der Täter trug einen dunklen Kapuzenpulli.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2257 oder 0651/9779-2290.



